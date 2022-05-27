Рок-музыкант Валерий Кипелов заочно ответил своему коллеге Юрию Шевчуку. На концерте экс-лидер группы «Ария» высказался по поводу того, что для него значит Родина. Снятое зрителями видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина <...> Храни вас Бог! Победа будет за нами!» – заявил Кипелов.
Фанаты музыканта с воодушевлением восприняли слова своего кумира.