В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
15 минут назад

Кипелов ответил на слова Шевчука о родине

Lenta.ru

Рок-музыкант Валерий Кипелов во время своего концерта ответил на слова лидера ДДТ Юрия Шевчука, который сказал, что «родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Кипелов ответил на слова Шевчука о родине
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Кипелов согласился, что такой образ тоже является частью родины, но при этом добавил:

«Для меня родина — это вы, это [советский космонавт] Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это [русский писатель Антон] Чехов, это [русский композитор Петр] Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина».

В конце выступления рокер поблагодарил слушателей и заявил, что «победа будет за нами».

Макеева высказалась об «отмене» русской культуры

Ранее на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию России на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

После окончания концерта к нему за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. Продюсер ДДТ Радмир Усаев пояснил, что с Шевчуком разговаривали на протяжении часа.

Шоу-бизнес,Радмир Усаев,Валерий Кипелов,Валерий Харламов,Юрий Гагарин,Юрий Шевчук,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители