Кипелов ответил на слова Шевчука о родине

Рок-музыкант Валерий Кипелов во время своего концерта ответил на слова лидера ДДТ Юрия Шевчука, который сказал, что «родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку». Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Кипелов согласился, что такой образ тоже является частью родины, но при этом добавил:

«Для меня родина — это вы, это [советский космонавт] Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это [русский писатель Антон] Чехов, это [русский композитор Петр] Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина».

В конце выступления рокер поблагодарил слушателей и заявил, что «победа будет за нами».

Ранее на Шевчука составили административный протокол, это произошло после концерта в Уфе. Во время своего выступления музыкант раскритиковал специальную военную операцию России на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.