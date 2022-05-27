Клава Кока презентует свои французские духи

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) создала совместный аромат с французским парфюмерным домом Montale, который будет презентовать 29 мая в питерском «Золотом яблоке». Об этом она рассказала на странице в своей социальной сети.

«Питер, а как насчет того, чтобы встретиться со мной уже в это воскресенье, 29 мая? Приглашаю вас всех в „Золотое яблоко“ на мероприятие, посвященное нашей большой коллаборации с Montale», — сообщила Клава Кока.

Также она заявила, что пообщается с поклонниками, распишется и подарит оригинальный свитшот каждому, кто купить ее парфюм.

Ранее исполнительница из Екатеринбурга Клава Кока рассказала, что приступила к съемкам клипа на свою новую песню. К работе в России он приступила после того, как вернулась из Исландии. Накануне съемок клипа исполнительница выступала в Самаре, где ей после концерта подарили бейсболку с презервативом и оставили номер телефона, по которому Кока позже позвонила.