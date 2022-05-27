Чиповская объявила об уходе из Театра Олега Табакова

Актриса Анна Чиповская сообщила поклонникам о том, что через два месяца покинет Театр Олега Табакова, где проработала 15 лет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Звезда не стала уточнять подробности своего ухода, отметила лишь, что решение приняла по личным причинам. Уйти актриса планирует после окончания сезона.

«Я бесконечно благодарна Олегу Палычу за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру», - написала актриса.

Чиповская назвала театр «домом», местом, в котором она жила 15 лет. По ее словам, театр для нее навсегда останется родным.

Анна также уточнила, что до конца сезона еще отыграет несколько спектаклей. Так, в мае поклонники увидят ее в двух постановках, а в июне ожидается 6 спектаклей с ее участием.