Шеф-повар Ивлев рассказал, как похудел на 30 кг

Шоумен открыл секрет своего похудения в рамках нового выпуска проекта «Дерзкая готовка». Как оказалось, компанию ему составила жена, которая тоже теперь следит за своим рационом.

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Супруги вычеркнули из рациона сладкие и мучные продукты. Например, хлеб или сахар Ивлев может употребить только во время завтрака. После семи вечера шеф-повар ограничивается тем, что, может съесть только пару яблок.