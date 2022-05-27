Шеф-повар Ивлев рассказал, как похудел на 30 кг

Шоумен открыл секрет своего похудения в рамках нового выпуска проекта «Дерзкая готовка». Как оказалось, компанию ему составила жена, которая тоже теперь следит за своим рационом.
Супруги вычеркнули из рациона сладкие и мучные продукты. Например, хлеб или сахар Ивлев может употребить только во время завтрака. После семи вечера шеф-повар ограничивается тем, что, может съесть только пару яблок.
Как отмечается, на строгой диете Константин Ивлев находится в течение шести дней недели. А вот на седьмой у него уже «разгрузочный день», когда можно съесть то, от чего обычно отказываются ради стройности и здоровья.