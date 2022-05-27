Григорьев-Апполонов объяснил, почему не начал сольную карьеру

Участник музыкального коллектива "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" прокомментировал возможность начать сольную карьеру. Слова музыканта цитирует Teleprogramma.pro.
"Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, "Тополиный пух" или "Тучи". А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко - наш композитор", - объяснил артист.
Также Григорьев-Апполонов добавил, что записал композицию в дуэте с певцом Хабибом. Он отметил, что музыканты скоро выпустят видеоклип на новую песню.
Ранее рыжий из "Иванушек" назвал Игоря Матвиенко лучшим другом. Григорьев-Апполонов заявил, что продюсер сейчас вкладывает все свои силы в будущий "суперпроект".