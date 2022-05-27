Блогер Красава уехал из России после интервью с украинцами

Автор YouTube-канала «КраСава» и президент одноименного футбольного клуба Евгений Савин покинул Россию после интервью с украинскими футболистами. Информацию об этом блогер распространил на своем же канале.

Фото: соцсеть Евгения Савина соцсеть Евгения Савина

«После выпуска с украинскими спортсменами президент ФК „Красава“ Савин Евгений покинул страну», — сообщили на YouTube-канале «КраСава».

Что будет с частным футбольным клубом, основателем которого Савин стал в 2021 году, не уточняется.

Ранее блогер снял провокационное видео с украинскими футболистами, в котором высказался против специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Ролик вызвал общественный резонанс в России: некоторые медийные лица предлагали завести на Савина уголовное дело и лишить блогера гражданства.