Блогер Красава уехал из России после интервью с украинцами

Автор YouTube-канала «КраСава» и президент одноименного футбольного клуба Евгений Савин покинул Россию после интервью с украинскими футболистами. Информацию об этом блогер распространил на своем же канале.
«После выпуска с украинскими спортсменами президент ФК „Красава“ Савин Евгений покинул страну», — сообщили на YouTube-канале «КраСава».
Что будет с частным футбольным клубом, основателем которого Савин стал в 2021 году, не уточняется.
Ранее блогер снял провокационное видео с украинскими футболистами, в котором высказался против специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Ролик вызвал общественный резонанс в России: некоторые медийные лица предлагали завести на Савина уголовное дело и лишить блогера гражданства.
Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Как отмечал российский лидер, операция проводится вынужденно, а ее цели — защита жителей Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР.