Собчак одним словом ответила на слухи о разводе с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о разводе со своим мужем — режиссером Константином Богомоловым. При этом сделала она это всего одним словом и фотографией.

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Первые подозрения у поклонников пары о грядущем разводе появились в конце февраля, когда Богомолов поддержал военную спецоперацию России на Украине, а Собчак уехала из РФ в Израиль «на каникулы». Затем масла в огонь подлила мать телеведущей Людмила Нарусова. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ она подтвердила, что пара переживает не лучшие времена из-за споров о недвижимости. Речь идет о загородном коттедже на Рублевке, который приобрела Собчак. В него уже давно должно было быть можно въезжать, но строительные работы затянулись.

На все эти слухи телеведущая никак не реагировала ранее, но внезапно решила изменить свою линию поведения, опубликовав в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой) фотографию с мужем. Снимок был сделан пару лет назад во время прогулки супругов по Волге. На нем Собчак обнимает и целует Богомолова, на них обоих надеты тельняшки.

«Люблю», — подписала фотографию телеведущая и тем самым окончательно развеяла слухи о грядущем разводе с режиссером.