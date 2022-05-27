В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
30 минут назад

74-летний Бари Алибасов женится в седьмой раз: свадьба завтра

Экспресс газета

Стало известно о предстоящем бракосочетании Бари Алибасова. Несмотря на прошлый непростой опыт, продюсер решил опять связать себя семейными узами.

74-летний Бари Алибасов женится в седьмой раз
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Личная жизнь 74-летнего музыканта всегда бурлила: Бари Каримович уже был официально женат шесть раз, а также жил в гражданском браке с Еленой Уронич, которая подарила ему сына Бари Алибасова-младшего.

Пожалуй, самым скандальным был союз продюсера группы «На-На» с народной артисткой России Лидией Феодосеевой-Шукшиной. Брак продержался всего два года и закончился судебными дрязгами из-за московской квартиры.

Вскоре после развода здоровье артиста стало стремительно ухудшаться. Поклонники даже подозревали, что их любимец пережил инсульт: настолько изменилась речь и походка знаменитости.

Однако, как выяснилось сегодня, жизненная энергия не покидает Алибасова. Наоборот, он с надеждой смотрит в будущее и даже активно выстраивает личную жизнь.

Так, как стало известно «Экспресс Газете» из достоверных источников, завтра, 27 мая, Бари Каримович женится в седьмой раз! Его избранницей оказалась молодая нянечка по имени Елена родом из Донецка.

За комментарием мы обратились к сыну музыканта. Тот признался, что на бракосочетание его не пригласили.

«Я не в курсе, отец не посвящает меня в такие дела. Если это та Лена, о которой я думаю, то это его нянечка, которая ухаживает за ним долгое время. В таком случае я за него рад и счастлив! Но на свадьбу меня не звали, это немного обидно», – рассказал Алибасов-младший.

Шоу-бизнес,Бари Алибасов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители