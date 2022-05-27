74-летний Бари Алибасов женится в седьмой раз

«Я не в курсе, отец не посвящает меня в такие дела. Если это та Лена, о которой я думаю, то это его нянечка, которая ухаживает за ним долгое время. В таком случае я за него рад и счастлив! Но на свадьбу меня не звали, это немного обидно», – рассказал Алибасов-младший.