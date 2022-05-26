«Я практически не могу ходить»: Малышева пожаловалась на здоровье

«Готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать. Потому что боль в подвздошной кости. Я практически не могу ходить», — заявила ведущая программы «Жить здорово».