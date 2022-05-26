«Я практически не могу ходить»: Малышева пожаловалась на здоровье

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем. Как сообщает «Газета.Ru», 61-летней женщине пришлось стать пациенткой своего же медцентра, чтобы решить проблему, которая не позволяет ей нормально передвигаться.
«Готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать. Потому что боль в подвздошной кости. Я практически не могу ходить», — заявила ведущая программы «Жить здорово».
Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине программу Малышевой «Здорово жить» убрали из-за переверстки сетки вешания Первого канала под информационно-политические задачи.
Через некоторое время в сети появились слухи, что передачу решили закрыть, однако через некоторое время их опровергли. Кроме того, Малышеву обвиняли в «побеге в США». 11 апреля «Здорово жить» снова вышла в эфир, состав ведущих не изменился.