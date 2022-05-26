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1 час назад

«Я практически не могу ходить»: Малышева пожаловалась на здоровье

Елена Прошина

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала подписчикам о проблемах со здоровьем. Как сообщает «Газета.Ru», 61-летней женщине пришлось стать пациенткой своего же медцентра, чтобы решить проблему, которая не позволяет ей нормально передвигаться.

«Я практически не могу ходить»: Малышева пожаловалась на здоровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Готовлюсь к МРТ сустава, потому что еле хожу. Вот так. Сейчас пойду на МРТ, а потом будем решать, что делать. Потому что боль в подвздошной кости. Я практически не могу ходить», — заявила ведущая программы «Жить здорово».

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине программу Малышевой «Здорово жить» убрали из-за переверстки сетки вешания Первого канала под информационно-политические задачи.

Через некоторое время в сети появились слухи, что передачу решили закрыть, однако через некоторое время их опровергли. Кроме того, Малышеву обвиняли в «побеге в США». 11 апреля «Здорово жить» снова вышла в эфир, состав ведущих не изменился.

Шоу-бизнес,Елена Малышева,Первый канал,
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