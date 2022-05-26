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35 минут назад

Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова

Вечерняя Москва

Актриса Анна Чиповская в четверг, 26 мая, заявила о своем увольнении из Театра Олега Табакова. Причины своего ухода артистка обозначила как «личные» и решила не называть их.

Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Я бесконечно благодарна Олегу Палычу (Табакову — прим. «ВМ») за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру, — написала Чиповская в своем Telegram-канале.

Последний спектакль, в котором актриса примет участие, — «Кинастон» — запланирован на 30 июня.

13 мая актер Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Евгения Вахтангова, где последние семь лет исполнял роль Авнера Розенталя в постановке Римаса Туминаса «Улыбнись нам, Господи».

10 мая вместо Сухорукова на сцену вышел Сергей Маковецкий. В пресс-службе театра пояснили, что уход актера — его личное решение. Сам артист заявил, что всегда был здесь чужим и более не хочет работать с «некоторыми людьми».

Шоу-бизнес,Анна Чиповская,Сергей Маковецкий,Римас Туминас,Виктор Сухоруков,Олег Табаков,
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