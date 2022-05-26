Чиповская заявила об уходе из Театра Олега Табакова

— Я бесконечно благодарна Олегу Палычу (Табакову — прим. «ВМ») за то, что разглядел меня и всегда давал шансы, всем режиссерам, с которыми работала, этому опыту, этому времени, которое подарило мне несколько по-настоящему любимых ролей, всем цехам и, конечно же, всем моим партнерам, коллегам и друзьям, которые больше, чем друзья, которые семья. Ребята, я буду очень скучать. Успехов вам, успехов любимому театру, — написала Чиповская в своем Telegram-канале.