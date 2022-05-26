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14 минут назад

Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию

Елена Прошина

Полевской суд в Свердловской области приговорил начальника управления культуры городского округа Максима Незлобина, брата комика и экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина, к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей за коррупционные преступления. Об этом «Коммерсанту» сообщили в прокуратуре региона.

Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию
Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской областиПресс-служба прокуратуры Свердловской области

Там также отметили, что вместе с Незлобиным суд оштрафовал на 200 тысяч рублей экс-заместителя главного бухгалтера управления Людмилу Лещеву, которая участвовала в криминальной схеме своего начальника. Он назначал на должности людей, которые впоследствии получали зарплату, но не исполняли возложенные обязанности.

По информации ведомства, ущерб, нанесенный Незлобиным составил больше 14,9 миллионов рублей. Свою схему он проворачивал с 2015 по 2020 года.

Шоу-бизнес,Александр Незлобин,Коммерсант,
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