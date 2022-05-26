Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию

Полевской суд в Свердловской области приговорил начальника управления культуры городского округа Максима Незлобина, брата комика и экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина, к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере четырех миллионов рублей за коррупционные преступления. Об этом «Коммерсанту» сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Там также отметили, что вместе с Незлобиным суд оштрафовал на 200 тысяч рублей экс-заместителя главного бухгалтера управления Людмилу Лещеву, которая участвовала в криминальной схеме своего начальника. Он назначал на должности людей, которые впоследствии получали зарплату, но не исполняли возложенные обязанности.