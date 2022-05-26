Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии над тремя мужчинами

Обвинения в отношении актёра были выдвинуты после анализа доказательств, собранных полицией Лондона, заявила глава криминального отдела ведомства Розмари Эйнсли. Предполагаемые преступления были совершены с 2005 по 2013 год.

В 2017-м CNN опубликовал материал на основании свидетельств участников сериала «Карточный домик». Они обвинили Спейси в сексуальных домогательствах, после чего тот был отстранён от съёмок и участия в других проектах, пишет «Коммерсантъ». Однако в течение двух лет уголовные дела по разным причинам были прекращены, а в мае прошлого года Кевин Спейси объявил о возвращении в кино.