Пелагее предрекли серьезные расходы на жилье

«Да, дом Пелагея у Вани забрала. Но теперь ей предстоят серьезные расходы — самой выплачивать ипотеку. Пелагее придется еще 60 процентов погасить. И самой содержать особняк, а тут и коммунальные услуги, и зарплата няне», — заявила знакомая Телегина.