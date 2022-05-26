В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
32 минуты назад

Латвийский актер Калныньш рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию

Lenta.ruиещё 1

73-летний советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш рассказал о причинах, которые побудили покинувшую Россию 46-летнюю актрису Чулпан Хаматову вернуться обратно. Об этом сообщает StarHit.

Латвийский актер рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию
Фото: ТАССТАСС

Артиста удивил тот факт, что несмотря на критические высказывания Чулпан Хаматовой о России после ее отъезда в Латвию, она, по некоторым данным, собирается возвращаться на Родину. По словам Калныньш артистка хочет обратно из-за нехватки денег: в государстве высокие цены, а зарплаты в Новом Рижском театре, куда Хаматова устроилась ранее, совсем небольшие.

«Да и "великая" Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться: а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет», — заявил латвийский актер.

Калныньш добавил, что артистку обязывают участвовать в протестных акциях без финансовой поддержки:

«Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить "творческие вечера"».

При этом артист подчеркнул, что сам не поддерживает действия российской стороны. «С Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях», — заключил он.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов.

Шоу-бизнес,Ивар Калныньш,Чулпан Хаматова,Сергей Шнуров,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители