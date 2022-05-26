Киркоров назвал Наташу Королеву "ведьмой" из-за подарка Глушко

Музыкант Филипп Киркоров был крайне удивлен, когда певица Наташа Королева подарила ему на 55-летие портрет от ее мужа Сергея «Тарзана» Глушко. Исполнитель признался в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что ожидал увидеть абстрактную живопись и назвал подругу «ведьмой».

«Боже, как красиво. Я не ожидал, думал будет какая-то абстракция. И такого размера... Ты ведьма!» — воскликнул Киркоров.

На полотне изображен Киркоров в образе Джинна из сказки про Аладдина. Певец восхитился картиной и обратил внимание на ее внушительные размеры. Королева, в свою очередь, призналась, что Глушко потратил целый месяц на написание полотна. На обратной стороне картины «Тарзан» оставил послание для именинника.