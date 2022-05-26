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15 минут назад

Киркоров назвал Наташу Королеву "ведьмой" из-за подарка Глушко

Газета.Ru

Музыкант Филипп Киркоров был крайне удивлен, когда певица Наташа Королева подарила ему на 55-летие портрет от ее мужа Сергея «Тарзана» Глушко. Исполнитель признался в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что ожидал увидеть абстрактную живопись и назвал подругу «ведьмой».

Киркоров назвал Наташу Королеву "ведьмой" из-за подарка Глушко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боже, как красиво. Я не ожидал, думал будет какая-то абстракция. И такого размера... Ты ведьма!» — воскликнул Киркоров.

На полотне изображен Киркоров в образе Джинна из сказки про Аладдина. Певец восхитился картиной и обратил внимание на ее внушительные размеры. Королева, в свою очередь, призналась, что Глушко потратил целый месяц на написание полотна. На обратной стороне картины «Тарзан» оставил послание для именинника.

«Поп-королю от короля поп!» — написал Глушко.

Ранее Киркоров заявил о намерении сыграть Джинна в бродвейском мюзикле «Аладдин».

Шоу-бизнес,Наташа Королева,Филипп Киркоров,
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