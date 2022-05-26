Ренат Ибрагимов незадолго до смерти сделал признание

Советский и российский певец Ренат Ибрагимов никогда не был обделен женским вниманием, несмотря на наличие официальных браков. В третий раз артист женился на девушке по имени Светлана, которая моложе его на 40 лет. И на это были основания, признавался он в интервью, которое дал за пару недель до смерти.
Ренат Ибрагимов воспитывал восемь детей. Наследники от первых двух браков уже давно живут самостоятельной жизнью. Артисту хотелось еще детей, поэтому он осознанно подошел к выбору третьей жены.
«Жена моложе меня на 40 лет. И она – еще более верующая, чем я. Чтит все наши праздники, традиции. Мне захотелось еще детишек, вот и женился на молодой Светлане. Хотел, чтобы у моих детей была молодая мама», – говорил артист «Экспресс газете».
Ренат Ибрагимов считал, что у всех его детей идеальный слух. В особенности он выделял самую младшую дочь. В последнем интервью он выразил уверенность, что она точно станет певицей.