Ренат Ибрагимов незадолго до смерти сделал признание

Советский и российский певец Ренат Ибрагимов никогда не был обделен женским вниманием, несмотря на наличие официальных браков. В третий раз артист женился на девушке по имени Светлана, которая моложе его на 40 лет. И на это были основания, признавался он в интервью, которое дал за пару недель до смерти.