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1 час назад

Ренат Ибрагимов незадолго до смерти рассказал, почему в третий раз женился на молодой

Слово и Дело

Советский и российский певец Ренат Ибрагимов никогда не был обделен женским вниманием, несмотря на наличие официальных браков. В третий раз артист женился на девушке по имени Светлана, которая моложе его на 40 лет. И на это были основания, признавался он в интервью, которое дал за пару недель до смерти.

Ренат Ибрагимов незадолго до смерти сделал признание
Фото: Ренат Ибрагимов незадолго до смерти рассказал, почему в третий раз женился на молодойРенат Ибрагимов незадолго до смерти рассказал, почему в третий раз женился на молодой

Ренат Ибрагимов воспитывал восемь детей. Наследники от первых двух браков уже давно живут самостоятельной жизнью. Артисту хотелось еще детей, поэтому он осознанно подошел к выбору третьей жены.

«Жена моложе меня на 40 лет. И она – еще более верующая, чем я. Чтит все наши праздники, традиции. Мне захотелось еще детишек, вот и женился на молодой Светлане. Хотел, чтобы у моих детей была молодая мама», – говорил артист «Экспресс газете».

Ренат Ибрагимов считал, что у всех его детей идеальный слух. В особенности он выделял самую младшую дочь. В последнем интервью он выразил уверенность, что она точно станет певицей.

Шоу-бизнес,Ренат Ибрагимов,
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