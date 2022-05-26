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37 минут назад

Пригожин жестко осудил Наргиз

Елена Прошина

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин жестко раскритиковал действия и высказывания певицы Наргиз Закировой. По его мнению, артистке не стоит «плевать в колодец», благодаря которому у нее были концерты. Об этом пишет Life.

Пригожин жестко осудил Наргиз
Фото: ТАССТАСС

Продюсер считает, что у российских артистов, испытывающих ненависть к своей стране и которые сейчас лицемерят, нет совести. Он недоумевает от того, что музыканты, «пользовавшиеся деньгами русских», сейчас этих людей ненавидят.

«Они должны понять одну вещь: не кусайте руку дающего. Вы жрете в этой стране. Она (Наргиз, — прим.) пьяная на всех концертах была. Я за то, чтобы люди, которые плюют в колодец, из которого пьют, шли бы отсюда», — заявил продюсер.

Пригожин также добавил, что творческие люди должны заниматься музыкой.

Напомним, ранее появилась информация, что ФСБ запретила Наргиз Закировой въезд на территорию России на 50 лет. Это сделано «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка».

Ранее Закирову задержали в аэропорту Домодедово при попытке въехать в Россию из Узбекистана. Певице вручили постановление о запрете на въезд до 2072 года. Причиной запрета стало осуждение певицей российской спецоперации на Украине.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,Аэропорт Домодедово,ФСБ,
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