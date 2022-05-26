Блогер Шахназаров отказался дружить с высказавшимся о РФ Калныньшем

Журналист и блогер Михаил Шахназаров высказался о дружбе с актером Иваром Калныньшем, заявившим накануне о разрыве всех связей с Россией.
Шахназаров в эфире Youtube-шоу «Полный абзац» заявил, что отказывается от дружбы с Калныньшем.
«Я вчера потерял друга Ивара Калныньша, который заявил, что прекращает все контакты с Россией. Мы дружили. К сожалению, мы по разные стороны. Наверняка, мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга, что, наверное, вряд ли уже», - сказал он.
Накануне советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что остановил все проекты в России и перестал звонить знакомым в РФ, потому что «не хочет разочаровываться в людях».
73-летний Ивар Калныньш известен российскому зрителю по фильмам «Не стреляйте в белых лебедей», «ТАСС уполномочен заявить», «Зимняя вишня», «Искушение Дон Жуана» и другим.