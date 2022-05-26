В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
43 минуты назад

Блогер Шахназаров отказался дружить с высказавшимся о РФ Калныньшем

Вероника Полынина

Журналист и блогер Михаил Шахназаров высказался о дружбе с актером Иваром Калныньшем, заявившим накануне о разрыве всех связей с Россией.

Блогер Шахназаров отказался дружить с высказавшимся о РФ Калныньшем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шахназаров в эфире Youtube-шоу «Полный абзац» заявил, что отказывается от дружбы с Калныньшем.

«Я вчера потерял друга Ивара Калныньша, который заявил, что прекращает все контакты с Россией. Мы дружили. К сожалению, мы по разные стороны. Наверняка, мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга, что, наверное, вряд ли уже», - сказал он.

Накануне советский и латвийский актер Ивар Калныньш рассказал, что остановил все проекты в России и перестал звонить знакомым в РФ, потому что «не хочет разочаровываться в людях».

73-летний Ивар Калныньш известен российскому зрителю по фильмам «Не стреляйте в белых лебедей», «ТАСС уполномочен заявить», «Зимняя вишня», «Искушение Дон Жуана» и другим.

Шоу-бизнес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители