Блогер Шахназаров отказался дружить с высказавшимся о РФ Калныньшем

«Я вчера потерял друга Ивара Калныньша, который заявил, что прекращает все контакты с Россией. Мы дружили. К сожалению, мы по разные стороны. Наверняка, мы поздороваемся, если когда-нибудь увидим друг друга, что, наверное, вряд ли уже», - сказал он.