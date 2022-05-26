Бритни Спирс на видео исполнила танец в откровенном наряде

Бритни Спирс вновь станцевала на камеру в откровенном наряде. Соответствующее видео популярная американская певица опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах 40-летняя знаменитость в коротком желтом топе и мини-шортах с распущенными волосами исполняет зажигательный танец.
«Я думала, что мои волосы выглядят круто», — прокомментировала ролик Спирс, добавив при этом, что он был снят несколько месяцев назад.