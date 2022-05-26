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34 минуты назад

42-летний Гуф стал отцом во второй раз

Газета.Ru

42-летний рэпер Гуф (Алексей Долматов — «Газета.Ru») снова стал отцом. Артист опубликовал в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) кадр из родильного дома. Гуф и его жена Юлия находятся в родбоксе. Артист, одетый в специальный костюм и медицинскую шапочку, держит на руках запеленованного младенца. Лицо новорожденного Гуф закрывает рукой. Рэпер лаконично подписал снимок эмодзи в виде сложенных рук. А Екатерина разместила в Stories селфи, написав: «Подарить новую жизнь. Тяжелейший момент абсолютного счастья. Я всё!».

42-летний Гуф стал отцом во второй раз
Фото: therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

О скором пополнении в семье жена Гуфа сообщила, когда находилась на третьем триместре беременности. В апреле она выложила кадр в нижнем белье, подписав его: «Мы тебя очень ждем!». Новоиспеченные родители пока не сообщили ни пол ребенка, ни имя.

Гуф и Екатерина официально оформили отношения в декабре 2021 года. До свадьбы влюбленные встречались примерно два года. В браке с Айзой Анохиной в 2010 году у Гуфа родил сын Сами.

Ранее врач-неонатолог объяснила, как купать новорожденного ребенка, чтобы не навредить ему.

Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,
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