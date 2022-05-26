В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
46 минут назад

Елена Проклова поддержала Шукшину после истории об изнасиловании известным режиссером

Слово и Дело

Советская и российская актриса Елена Проклова отреагировала на слова своей коллеги Ольги Шукшиной о насилии.

Проклова отреагировала на рассказ Шукшиной об изнасиловании известным режиссером
Фото: Prt Scr телеканал НТВ/Секрет на миллионPrt Scr телеканал НТВ/Секрет на миллион

В эфире программы «Секрет на миллион» Шукшина-младшая рассказала, что 30 лет назад один известный режиссер, которого уже нет в живых приставал к ней. По словам дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к ней в комнату и домогался.

Ранее о насилии со стороны актера на этой же программе заявляла Проклова. После сообщений своей сестры по несчастью артистка не стала молчать и поддержала коллегу.

«Я рада, что женщины наконец-то стали об этом говорить, может, теперь хоть как-то молоденьких девочек научат понимать, что в этом нет ничего постыдного», — цитирует актрису Woman.ru.

Напомним, в шоу телеведущей Леры Кудрявцевой Проклова рассказала, что один известный актер приставал к ней, когда она была еще подростком. Имени знаменитость не назвала.

Ольга Шукшина,Елена Проклова,Лера Кудрявцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители