Проклова отреагировала на рассказ Шукшиной об изнасиловании известным режиссером

Советская и российская актриса Елена Проклова отреагировала на слова своей коллеги Ольги Шукшиной о насилии.

Фото: Prt Scr телеканал НТВ/Секрет на миллион Prt Scr телеканал НТВ/Секрет на миллион

В эфире программы «Секрет на миллион» Шукшина-младшая рассказала, что 30 лет назад один известный режиссер, которого уже нет в живых приставал к ней. По словам дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к ней в комнату и домогался.

Ранее о насилии со стороны актера на этой же программе заявляла Проклова. После сообщений своей сестры по несчастью артистка не стала молчать и поддержала коллегу.

«Я рада, что женщины наконец-то стали об этом говорить, может, теперь хоть как-то молоденьких девочек научат понимать, что в этом нет ничего постыдного», — цитирует актрису Woman.ru.