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24 минуты назад

Рэпер Гуф снова стал отцом

Елена Прошина

Рэпер Гуф стал отцом во второй раз. Супруга музыканта Юлия Королева родила ребенка. Пол малыша пара пока не озвучивает. Об этом пишет «СтарХит».

Рэпер Гуф снова стал отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юлия опубликовала в соцсетях снимок, на котором музыкант держит ребенка на руках. При этом он закрывает его лицо.

«Красавчики, поздравляю!»; «Какое прекрасное известие! Здоровья малышу!»; «Вы наверняка станете хорошим родителями!» — написали подписчики.

О беременности Юлии стало известно недавно. Супруги скрывали, что скоро станут родителями. О том, что в семье ожидается пополнение Гуф рассказал на одном из своих концертов.

«Можете поздравить, я скоро стану папой во второй раз. Решили здесь объявить это. Не знаю, совсем скоро… Дайте шума для нас, народ!» - сказала тогда музыкант.

Напомним, для Юлии этот ребенок стал первым, для рэпера — вторым. У Гуфа уже есть 12-летний сын Сэм от Айзы Долматовой, с которой он развелся много лет назад.

Шоу-бизнес,Айза Долматова,Гуф,Юлия Королева,
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