Рэпер Гуф снова стал отцом

Рэпер Гуф стал отцом во второй раз. Супруга музыканта Юлия Королева родила ребенка. Пол малыша пара пока не озвучивает. Об этом пишет «СтарХит».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Юлия опубликовала в соцсетях снимок, на котором музыкант держит ребенка на руках. При этом он закрывает его лицо.

«Красавчики, поздравляю!»; «Какое прекрасное известие! Здоровья малышу!»; «Вы наверняка станете хорошим родителями!» — написали подписчики.

О беременности Юлии стало известно недавно. Супруги скрывали, что скоро станут родителями. О том, что в семье ожидается пополнение Гуф рассказал на одном из своих концертов.

«Можете поздравить, я скоро стану папой во второй раз. Решили здесь объявить это. Не знаю, совсем скоро… Дайте шума для нас, народ!» - сказала тогда музыкант.