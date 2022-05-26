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46 минут назад

Гребенщиков назвал бредом сообщения о переводе 12 миллионов евро на помощь Украине

Daily Storm

Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с Daily Storm прокомментировал сообщения СМИ о том, что он перевел 12 миллионов евро с концерта в Берлине на помощь Украине. Певец назвал такие публикации бредом и удивился, что кто-то может этому поверить.

Гребенщиков прокомментировал данные о переводе €12 млн на помощь Украине
Фото: ТАССТАСС

«Про перевод 12 миллионов — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 миллионов, и сама мысль об этом кажется мне смешной. Они сами соображают, что пишут? Похоже, что нет», — сказал музыкант.

Первоисточник новостей о пожертвовании Гребенщикова — интервью певца израильскому Девятому каналу, опубликованное 20 мая на YouTube. Певец сообщил, что выступал у Бранденбургских ворот, по итогам мероприятия «худо-бедно» удалось собрать 12 миллионов на помощь Украине.

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