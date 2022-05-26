Гребенщиков прокомментировал данные о переводе €12 млн на помощь Украине

Музыкант Борис Гребенщиков в беседе с Daily Storm прокомментировал сообщения СМИ о том, что он перевел 12 миллионов евро с концерта в Берлине на помощь Украине. Певец назвал такие публикации бредом и удивился, что кто-то может этому поверить.
«Про перевод 12 миллионов — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 миллионов, и сама мысль об этом кажется мне смешной. Они сами соображают, что пишут? Похоже, что нет», — сказал музыкант.
Первоисточник новостей о пожертвовании Гребенщикова — интервью певца израильскому Девятому каналу, опубликованное 20 мая на YouTube. Певец сообщил, что выступал у Бранденбургских ворот, по итогам мероприятия «худо-бедно» удалось собрать 12 миллионов на помощь Украине.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров призвал коллег по цеху «попадать в ноты», а не озвучивать какие-либо политические позиции. Он также раскритиковал знаменитостей, которые уехали из России, в частности, Чулпан Хаматову и Ксению Собчак.