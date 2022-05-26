Гребенщиков прокомментировал данные о переводе €12 млн на помощь Украине

«Про перевод 12 миллионов — придуманный кем-то бред, странно даже, что этому можно поверить. У меня никогда не было 12 миллионов, и сама мысль об этом кажется мне смешной. Они сами соображают, что пишут? Похоже, что нет», — сказал музыкант.