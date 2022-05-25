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39 минут назад

Брежнева впервые за три месяца вышла в свет

Елена Прошина

Певица Вера Брежнева, которая вскоре после начала Россией военной спецоперации на Украине приостановила свою музыкальную карьеру и уехала в Италию, впервые за три месяца вышла в свет.

Брежнева впервые за три месяца вышла в свет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фотографии с конгресса Reteil Trends 2022 в Польше она опубликовала в сторис в своем аккаунте в Instagram (социальная сеть запрещена в России, поскольку принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремисткой).

События на Украине заставили Брежневу выйти из зоны комфорта и сменить привычные ей сценические наряды на рабочую форму. На протяжении последних месяцев певица занималась в Польше благотворительностью, помогая беженцам. Брежнева упаковывает и отправляет посылки с гуманитарной помощью нуждающимся. Однако на днях ей пришлось снова вспомнить о светской жизни: она посетила конгресс Reteil Trends 2022 в Польше.

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«Сегодня у меня был другой вид работы — более привычный, но такой же продуктивный. Я посетила первое за три месяца мероприятие. Было очень волнительно. Пришлось для этого (после склада) привести себя в порядок», — призналась Брежнева.

На фото певица предстала сильно похудевшей в классических брюках, белой футболке и голубой рубашке. Брежнева поделилась, что принимала участие в мероприятии в качестве амбассадора благотворительного центра. Ей поручили вручать награды польским компаниям, которые оказали наибольшую помощь Украине с начала событий.

Отметим, что вместе с певицей в Италии находится ее муж композитор Константин Меладзе и младшая дочь Сара. Там у нее есть дом в Форте-дей-Марми и особняк на берегу озера Гарда.

Шоу-бизнес,Константин Меладзе,Вера Брежнева,
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