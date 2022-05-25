У Наргиз обнаружилась недвижимость в России. Певице запретили въезд в страну на 50 лет

Адвокат рок-певицы Наргиз Бахром Исмаилов поделился планами своей подопечной на устройство жизни за границей.

Ранее стало известно, что знаменитая исполнительница попала в список запрещенных в России звезд и не сможет вернуться в страну до 2072 года. Стоит отметить, что после окончания действия ограничений исполнительнице будет уже 101 год.

В связи с этим встает вопрос о недвижимости певицы, а также другом нажитом ей имуществе в России и как она собирается им распорядится из другой страны. По словам Исмаилова, в этом Наргиз могут помочь ее московские друзья.

«Теперь она будет планировать свою деятельность за границей. В Москве у Наргиз осталось имущество, но также у нее огромное количество друзей, которые помогут продать его в случае необходимости», — цитирует адвоката «СтарХит».