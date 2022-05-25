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40 минут назад

Адвокат певицы Наргиз рассказал, как артистка будет продавать свою недвижимость в России

Слово и Дело

Адвокат рок-певицы Наргиз Бахром Исмаилов поделился планами своей подопечной на устройство жизни за границей.

У Наргиз обнаружилась недвижимость в России. Певице запретили въезд в страну на 50 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее стало известно, что знаменитая исполнительница попала в список запрещенных в России звезд и не сможет вернуться в страну до 2072 года. Стоит отметить, что после окончания действия ограничений исполнительнице будет уже 101 год.

В связи с этим встает вопрос о недвижимости певицы, а также другом нажитом ей имуществе в России и как она собирается им распорядится из другой страны. По словам Исмаилова, в этом Наргиз могут помочь ее московские друзья.

«Теперь она будет планировать свою деятельность за границей. В Москве у Наргиз осталось имущество, но также у нее огромное количество друзей, которые помогут продать его в случае необходимости», — цитирует адвоката «СтарХит».

Стоит отметить, что сейчас исполнительница хита «Нас бьют – мы летаем» находится в родном Узбекистане. Также она имеет гражданство США, но где конкретно будет устраивать свою жизнь звезда – пока неизвестно.

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