Бузова устроила скандал на премии журнала «Прорыв года — 2022»

Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на премии «Прорыв года — 2022».
Видеоролик с ее выступлением появился в Telegram-канале «НеМалахов-сливки».
Бузова получила на премии статуэтку за звание «Королева трендов», но, поднявшись на сцену, вместо благодарственной речи начала говорить на тему измен и предательств. Известно, что в этот момент в зале находилась новая девушка бывшего певицы — музыканта и видеоблогера Давида Манукяна (DAVA) — Мари Краймбрери.
«Я хочу сказать, что это в тренде — дружить. Это в тренде — не изменять. Это в тренде — не изменять своим женам. Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой — это позор. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью», — сказала со сцены Бузова.
Напомним, что певица и DAVA состояли в отношениях полтора года. Их расставание сопровождал скандал, ведь Бузова обвиняла музыканта в изменах и рукоприкладстве.