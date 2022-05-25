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8 минут назад

Бузова устроила скандал на премии журнала перед новой девушкой своего бывшего

Елена Прошина

Певица и телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на премии «Прорыв года — 2022».

Бузова устроила скандал на премии журнала «Прорыв года — 2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Видеоролик с ее выступлением появился в Telegram-канале «НеМалахов-сливки».

Бузова получила на премии статуэтку за звание «Королева трендов», но, поднявшись на сцену, вместо благодарственной речи начала говорить на тему измен и предательств. Известно, что в этот момент в зале находилась новая девушка бывшего певицы — музыканта и видеоблогера Давида Манукяна (DAVA) — Мари Краймбрери.

«Я хочу сказать, что это в тренде — дружить. Это в тренде — не изменять. Это в тренде — не изменять своим женам. Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой — это позор. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью», — сказала со сцены Бузова.

Напомним, что певица и DAVA состояли в отношениях полтора года. Их расставание сопровождал скандал, ведь Бузова обвиняла музыканта в изменах и рукоприкладстве.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,
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