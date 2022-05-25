Бузова устроила скандал на премии журнала «Прорыв года — 2022»

«Я хочу сказать, что это в тренде — дружить. Это в тренде — не изменять. Это в тренде — не изменять своим женам. Это в тренде — не быть крысой и не встречаться с бывшими своих молодых людей. Быть крысой — это стремно. Быть шлюхой — это позор. Я за самые настоящие тренды. За любовь, за ценности, за семью», — сказала со сцены Бузова.