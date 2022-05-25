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1 час назад

Прилучный показал обручальное кольцо во время отдыха с Брутян

Елена Прошина

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, улетевшие в совместный отпуск, продолжают подогревать слухи о своем романе. Сегодня актриса и вовсе сняла ролик, в котором актер продемонстрировал на камеру кольцо на безымянном пальце, передает StarHit

Прилучный показал обручальное кольцо во время отдыха с Брутян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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На кадрах Прилучный стоит перед местным памятником и размахивает рукой с украшением, а Брутян за кадром громко смеется. Несмотря на общие романтические фотографии и видео, актеры не комментируют слухи о своих отношения. При этом в интернет просочилась информация, что пара тайно расписалась 12 мая. Тогда Прилучного заметили в одном из ювелирных магазинов за покупкой обручальных колец, одно из которых теперь также можно увидеть на Брутян.

Поклонники актера пока не спешат поздравлять пару, поскольку с прошлой своей возлюбленной Мирославой Карпович он совсем не делился совместными снимками и даже отказывался от общих фото на светских мероприятиях. Кроме того Прилучный избегал комментариев об отношениях с ней, а также о разводе с экс-супругой Агатой Муцениеце. На фоне всего этого фанаты актера предполагают, что он и Брутян могут таким образом попросту пытаться поднять рейтинг сериалу «В клетке».

Шоу-бизнес,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,Павел Прилучный,
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