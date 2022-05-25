Прилучный показал обручальное кольцо во время отдыха с Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян, улетевшие в совместный отпуск, продолжают подогревать слухи о своем романе. Сегодня актриса и вовсе сняла ролик, в котором актер продемонстрировал на камеру кольцо на безымянном пальце, передает StarHit

Фото: РИА Новости РИА Новости

соцсети

На кадрах Прилучный стоит перед местным памятником и размахивает рукой с украшением, а Брутян за кадром громко смеется. Несмотря на общие романтические фотографии и видео, актеры не комментируют слухи о своих отношения. При этом в интернет просочилась информация, что пара тайно расписалась 12 мая. Тогда Прилучного заметили в одном из ювелирных магазинов за покупкой обручальных колец, одно из которых теперь также можно увидеть на Брутян.