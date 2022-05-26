Бывшая жена высмеяла Гордона за работу с Барановской

Экс-супруга Александра Гордона Катя Гордон прокомментировала отказ от смены фамилии после нового брака в программе «Легенда» на RTVI. Слова адвоката цитирует StarHit.
В разговоре Гордон упомянула и Юлию Барановскую, с которой бывший супруг журналистки вместе ведет шоу на Первом канале «Мужское/Женское».
«Мне 41 год, сейчас мне еще метаться с фамилиями уже смешно. Я Гордону говорю: «Сам меняй, я сейчас больший Гордон, чем ты. Это что такое за передачу ты ведешь вообще с бывшей женой, даже гражданской женой какого-то бывшего футболиста?» — высказалась правозащитница.
Барановская состояла в отношениях с Андреем Аршавиным около девяти лет. Она родила от экс-возлюбленного троих детей, но они так и не зарегистрировали свои отношения официально.
Ранее Катя Гордон пожелала бывшему мужу бросить пить ради молодой супруги.