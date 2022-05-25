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16 минут назад

Украинская группа решила продать статуэтку «Евровидения»

Вероника Полынина

Украинская группа Kalush Orchestra выставила на аукцион статуэтку победителя «Евровидения» в виде стеклянного микрофона, сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Украинская группа решила продать статуэтку «Евровидения»
Фото: ReutersReuters

Среди участников аукциона также будет разыграна розовая панама солиста коллектива Олега Псюка, в которой он выступал на «Евровидении».

Аукцион организован благотворительным фондом Сергея Притулы, украинского телеведущего и волонтера. Все вырученные средства группа направит на нужды украинской армии.

Панама будет разыграна среди тех, кто сделает пожертвование в размере 5 евро в благотворительный фонд Притулы. Статуэтку «Евровидения» получит участник, который сделает самый большой взнос в фонд в криптовалюте. Аукцион продлится до 28 мая.

Группа Kalush Orchestra победила на «Евровидении-2022» с песней Stefania. Финал конкурса прошел 15 мая.

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