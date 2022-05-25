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11 минут назад

Чумаков и Ковальчук готовы второй раз стать родителями

Елена Прошина

Звездная пара Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, посетившие ежегодную премию «Прорыв Года 2022», поделились с «Пятым каналом» планами на будущее и личную жизнь.

Чумаков и Ковальчук готовы второй раз стать родителями
Фото: 

В частности, они признались, что задумались о рождении второго ребенка.

На данный момент пара воспитывает четырехлетнюю дочь Амелию. По словам Чумакова и Ковальчук, девочка имеет взрослый мужской юмор, поэтому часто «объединяется» с отцом против мамы, чтобы «потроллить» ее. Родители Амелии находят это очень забавным.

«Мы будем стараться. Мы думаем, мы стараемся», — ответили Чумаков и Ковальчук на вопрос о том, не пора ли им завести второго ребенка, чтобы уравновесить баланс сил в семье.

При этом звездная пара отметила, что будут очень рады пополнению, но зацикливаться на этом они не хотят. Пока в их планах просто наслаждаться жизнью.

Шоу-бизнес,Юлия Ковальчук,Алексей Чумаков,
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