Чипсы Ивлеевой возвращают в детство

Всего в линейку чипсов Ивлеевой входит пять вкусов: «Крабовый Шикардос», «Холодец аля хрен», «Огурец Malossol», «Сыр-сейшн» и «Шаурма Запиленная». Раньше они продавались только на маркетплейсах, но теперь стали доступны и в обычных магазинах, поэтому попробовать их смогли не только подростки, но и люди постарше. В частности, по мнению многих 30-летних, чипсы напомнили им те, что продавались в РФ 15 лет назад, стоили дешево и являлись аналогом популярных Lays