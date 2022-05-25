Чипсы Ивлеевой возвращают в детство

Линейка чипсов Easy Peasy, которую уже давно презентовала телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева, возвращает в детство. Такое мнение высказали покупатели продукции в возрасте за 30 лет, передают «Вести Подмосковья».
Всего в линейку чипсов Ивлеевой входит пять вкусов: «Крабовый Шикардос», «Холодец аля хрен», «Огурец Malossol», «Сыр-сейшн» и «Шаурма Запиленная». Раньше они продавались только на маркетплейсах, но теперь стали доступны и в обычных магазинах, поэтому попробовать их смогли не только подростки, но и люди постарше. В частности, по мнению многих 30-летних, чипсы напомнили им те, что продавались в РФ 15 лет назад, стоили дешево и являлись аналогом популярных Lays
.
По словам Ивлеевой, при работе над вкусами линейки она вдохновлялась российской гастрономической культурой. Телеведущая отмечала, что особенным успехом пользуются ее чипсы с малосольным огурцом. Ранее их выпускали также зарубежные производители, но потом перестали и теперь на прилавках можно встретить с таким вкусом только продукцию Ивлеевой.