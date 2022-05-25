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1 час назад

Ургант рассказал о страхе перед Бастой до знакомства

Елена Прошина

Телеведущий Иван Ургант признался, что боялся рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, до знакомства. В документальном фильме «БАСТА.СУПЕРИГРА» шоумен вспомнил, как познакомился с исполнителем.

Ургант рассказал о страхе перед Бастой до знакомства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю, но подумал: такое уже неразрешимо», — рассказал телеведущий.

Ургант добавил, что со временем ему удалось наладить отношения с рэпером, после чего он пригласил его в «Вечерний Ургант».

«Я переживал, потому что у него лицо человека, который носит с собой кастет. Вдруг он вспомнит старые обиды и даст мне в грызло? Но Вася оказался милым, добрым, открытым», — отметил телеведущий.

Напомним, что 24 мая состоялась премьера документального фильма «БАСТА.СУПЕРИГРА». Лента создана на основе более чем 500 часов видеоматериалов о рэпере. В ней рассказывается история творческого пути Вакуленко, а также раскрывается правда о его семейной жизни и отношениях с родителями.

Шоу-бизнес,Баста,Иван Ургант,
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