Ургант рассказал о страхе перед Бастой до знакомства

Телеведущий Иван Ургант признался, что боялся рэпера Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, до знакомства. В документальном фильме «БАСТА.СУПЕРИГРА» шоумен вспомнил, как познакомился с исполнителем.

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«Мы познакомились заочно, потому что Вася поссорился со всем музыкальным цехом нашей программы. В чем был конфликт, я не знаю, но подумал: такое уже неразрешимо», — рассказал телеведущий.

Ургант добавил, что со временем ему удалось наладить отношения с рэпером, после чего он пригласил его в «Вечерний Ургант».

«Я переживал, потому что у него лицо человека, который носит с собой кастет. Вдруг он вспомнит старые обиды и даст мне в грызло? Но Вася оказался милым, добрым, открытым», — отметил телеведущий.