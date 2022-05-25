Ясновидящая Полынь рассказала, каким будет новый избранник Насти Ивлеевой

Известная телеведущая Настя Ивлеева станет главной героиней нового телевизионного реалити-шоу, в рамках которого одинокая девушка попытается найти свою любовь и построить отношения. Какой мужчина может привлечь внимание телеведущей, рассказала ясновидящая Алена Полынь.

Фото: globallookpress globallookpress

Ведьма призналась, что не верит в успех этого начинания. По ее словам, в лучшем случае подобный кастинг может дать Ивлеевой лишь альфонса, который захочет прославиться за счет ее популярности.

К тому же, по словам Полынь, телеведущая не создана для семейных отношений, быта и детей и обладает мужским характером. Настя любит драйв и приключения, поэтому ей подойдет лишь человек, разделяющий ее интересы, утверждает ясновидящая.

Она уверена, что личное счастье звезда обретет вне этого проекта, при этом избранником теледивы станет мужчина, далекий от публичности.

Известно, что Ивлеева уже состояла в браке с рэпером Элджеем. Однако после трех лет совместной жизни пара решила развестись. Причиной их размолвки стала разница в характерах. Себя телеведущая характеризовала как «стремительную» девушку, а исполнителя считала «замедленным».