Прохор Шаляпин высказался об уехавшем из России Галкине

Российский певец Прохор Шаляпин высказался об уехавшем из РФ телеведущем Максиме Галкине. Свое мнение он озвучил в интервью журналистам 5-tv.ru.
Исполнитель отметил, что не осуждает шоумена за отъезд. Шаляпин признался, что если бы имел большие накопления за границей, которые можно потерять, то переживал бы не меньше, чем другие артисты.
При этом он отметил, что Максима Галкина в России переоценили.
«Не может один, пусть и талантливый, молодой, харизматичный ведущий вести столько проектов один. Он же не один в России живет, здесь огромное количество талантливых людей. Нельзя одному человеку давать все по праву каких-то связей. Нигде в мире такого нет», — выступил с критикой деятельности популярного шоумена артист.
Ранее о своем отношении к отъезду Максима Галкина и Аллы Пугачевой рассказала блогер, модель и телеведущая Виктория Боня.