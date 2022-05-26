Прохор Шаляпин высказался об уехавшем из России Галкине

Российский певец Прохор Шаляпин высказался об уехавшем из РФ телеведущем Максиме Галкине . Свое мнение он озвучил в интервью журналистам 5-tv.ru .

Исполнитель отметил, что не осуждает шоумена за отъезд. Шаляпин признался, что если бы имел большие накопления за границей, которые можно потерять, то переживал бы не меньше, чем другие артисты.