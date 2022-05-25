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13 минут назад

Виктория Боня отреагировала на отъезд Галкина из России

Мослента

Блогер, модель и телеведущая Виктория Боня, проживающая в Монако, отреагировала на отъезд супругов юмориста Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой из России. По ее словам, нет ничего плохого в том, что артисты уехали из Москвы, передает Teleprogramma.pro.

Боня отреагировала на отъезд Галкина из России
Фото: ТАССТАСС

«Люди в состоянии стресса действуют по-разному. Это нормально. Прежде чем бросать в кого-то камни, нужно на себя посмотреть. У нас почему-то любят добивать упавшего человека. Галкин ведь много сделал для страны: сколько лет все хохотали над его шутками, веселились. Это нельзя обесценивать», — заявила Боня в интервью.

При этом ведущая добавила, что многие в России не воспринимают никакую информацию, если она не вписывается в привычные рамки.

Ранее бодибилдер, певец и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, на презентации нового альбома диджея Кати Гусевой высказался об уехавших за границу российских звездах.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Максим Галкин,Виктория Боня,Алла Пугачева,
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