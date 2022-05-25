Боня отреагировала на отъезд Галкина из России

«Люди в состоянии стресса действуют по-разному. Это нормально. Прежде чем бросать в кого-то камни, нужно на себя посмотреть. У нас почему-то любят добивать упавшего человека. Галкин ведь много сделал для страны: сколько лет все хохотали над его шутками, веселились. Это нельзя обесценивать», — заявила Боня в интервью.