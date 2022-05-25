Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Актер Никита Ефремов рассказал, как смог справиться с алкогольной и наркотической зависимостью. В монологе для «Кинопоиска» артист признался, что ему помогли духовные практики, которыми он начал заниматься около четырех лет назад.

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«В данный момент уже нахожусь на долгом курсе медитации, который длится девять месяцев. Начинаешь с наблюдения за телом, потом наблюдаешь за эмоциями, потом за мыслями», — рассказал Ефремов.

Актер подчеркнул, что медитации помогают ему переживать эмоции. По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы мужчина проявлял свои чувства.

«В России гипермаскулинное общество, и проявления эмоций со стороны мужчины не то что бы привычное дело, они воспринимаются обычно как признак некоей слабости», — сказал Ефремов.