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1 час назад

Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Елена Прошина

Актер Никита Ефремов рассказал, как смог справиться с алкогольной и наркотической зависимостью. В монологе для «Кинопоиска» артист признался, что ему помогли духовные практики, которыми он начал заниматься около четырех лет назад.

Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данный момент уже нахожусь на долгом курсе медитации, который длится девять месяцев. Начинаешь с наблюдения за телом, потом наблюдаешь за эмоциями, потом за мыслями», — рассказал Ефремов.

Актер подчеркнул, что медитации помогают ему переживать эмоции. По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы мужчина проявлял свои чувства.

«В России гипермаскулинное общество, и проявления эмоций со стороны мужчины не то что бы привычное дело, они воспринимаются обычно как признак некоей слабости», — сказал Ефремов.

По мнению артиста, одна из его задач — показать, что мужчины не должны стесняться своих эмоций и проявлять их.

Шоу-бизнес,Никита Ефремов,
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