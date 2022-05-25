Никита Ефремов рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью

Актер Никита Ефремов рассказал, как смог справиться с алкогольной и наркотической зависимостью. В монологе для «Кинопоиска» артист признался, что ему помогли духовные практики, которыми он начал заниматься около четырех лет назад.
«В данный момент уже нахожусь на долгом курсе медитации, который длится девять месяцев. Начинаешь с наблюдения за телом, потом наблюдаешь за эмоциями, потом за мыслями», — рассказал Ефремов.
Актер подчеркнул, что медитации помогают ему переживать эмоции. По его мнению, нет ничего плохого в том, чтобы мужчина проявлял свои чувства.
«В России гипермаскулинное общество, и проявления эмоций со стороны мужчины не то что бы привычное дело, они воспринимаются обычно как признак некоей слабости», — сказал Ефремов.
По мнению артиста, одна из его задач — показать, что мужчины не должны стесняться своих эмоций и проявлять их.