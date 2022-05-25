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34 минуты назад

Тарзан прокомментировал информацию о разрыве с Королевой

Елена Прошина

Актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан опроверг слухи о разводе с певицей Наташей Королевой. В интервью «Дни.ру», он заявил, что у него прекрасные отношения как с женой, так и с тещей — заслуженной артисткой Украины Людмилой Порывай.

Тарзан прокомментировал информацию о разрыве с Королевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Сети стали распространяться слухи, что супруги разошлись после почти 20 лет совместной жизни из-за политических разногласий, а также ссор с Порывай. Сообщалось, что обиженная на зятя мать Королевой удалила Глушко из друзей в соцсетях и прекратила общение с ним.

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«Это бред. Нас разводят по несколько раз в год. Но у нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей. У нас нет никаких политических дебатов!» — заявил Тарзан.

Напомним, что Глушко и Королева в браке с 2003 года. У них есть сын Архип, которому уже исполнилось 20 лет. Пара чуть не разошлась несколько лет назад из-за измены Тарзана, однако певица смогла простить мужа и сейчас старается не вспоминать об этом периоде семейной жизни.

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