Тарзан прокомментировал информацию о разрыве с Королевой

Актер Сергей Глушко, более известный как Тарзан опроверг слухи о разводе с певицей Наташей Королевой. В интервью «Дни.ру», он заявил, что у него прекрасные отношения как с женой, так и с тещей — заслуженной артисткой Украины Людмилой Порывай.

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Ранее в Сети стали распространяться слухи, что супруги разошлись после почти 20 лет совместной жизни из-за политических разногласий, а также ссор с Порывай. Сообщалось, что обиженная на зятя мать Королевой удалила Глушко из друзей в соцсетях и прекратила общение с ним.

«Это бред. Нас разводят по несколько раз в год. Но у нас прекрасные отношения и с женой, и с тещей. У нас нет никаких политических дебатов!» — заявил Тарзан.