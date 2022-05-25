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48 минут назад

«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин «прошелся» по Долиной

Елена Прошина

Музыкант Прохор Шаляпин не остался в стороне от новости о создании знаменитостями Российской музыкальной ассоциации. По мнению певца, веры «этим звездам нет никакой», а Ларису Долину и вовсе назвал злой и самовлюбленной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин «прошелся» по Долиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В комментариях к своему посту Шаляпин негативно высказался о Ларисе Долиной. По его словам, они никогда никому не помогала, а помощь певице Юлии Началовой была с ее стороны минимальной. А еще одному ее протеже - Александру Панайотову, в начале творческого пути и вовсе помогал Григорий Лепс.

«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», - высказался о Долиной Прохор.

Он также прошелся и по другим знаменитостям, считая, что они сами уничтожили российскую эстраду.

«Они все сейчас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, потому что ветер переменился. А где ж они были раньше, такие разумные и справедливые? А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду и топтали эту самую культуру, ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Все они одним миром мазаны. Я лично не верю сейчас ни одному из них», - написал певец.

Инициаторов создания ассоциации Шаляпин назвал «старьем», которое ничего не изменит. По его словам, все их заявления - это всего лишь громкие слова.

Напомним, ряд российских знаменитостей объявили о создании Российской музыкальной ассоциации, которая объединит выступающих против отмены русской культуры. В нее войдут Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.

Шоу-бизнес,Олег Газманов,Прохор Шаляпин,Александр Панайотов,Александр Маршал,Лариса Долина,Надежда Бабкина,Григорий Лепс,Николай Басков,
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