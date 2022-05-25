«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин «прошелся» по Долиной

«Они все сейчас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, потому что ветер переменился. А где ж они были раньше, такие разумные и справедливые? А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду и топтали эту самую культуру, ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Все они одним миром мазаны. Я лично не верю сейчас ни одному из них», - написал певец.