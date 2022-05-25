«Злая, самовлюбленная певица»: Шаляпин «прошелся» по Долиной

Музыкант Прохор Шаляпин не остался в стороне от новости о создании знаменитостями Российской музыкальной ассоциации. По мнению певца, веры «этим звездам нет никакой», а Ларису Долину и вовсе назвал злой и самовлюбленной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В комментариях к своему посту Шаляпин негативно высказался о Ларисе Долиной. По его словам, они никогда никому не помогала, а помощь певице Юлии Началовой была с ее стороны минимальной. А еще одному ее протеже - Александру Панайотову, в начале творческого пути и вовсе помогал Григорий Лепс.
«Никому она никогда не помогала и не поможет. Злая, самовлюбленная певица», - высказался о Долиной Прохор.
Он также прошелся и по другим знаменитостям, считая, что они сами уничтожили российскую эстраду.
«Они все сейчас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, потому что ветер переменился. А где ж они были раньше, такие разумные и справедливые? А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду и топтали эту самую культуру, ломились на то же Евровидение и перекрывали дорогу молодым. Все они одним миром мазаны. Я лично не верю сейчас ни одному из них», - написал певец.
Инициаторов создания ассоциации Шаляпин назвал «старьем», которое ничего не изменит. По его словам, все их заявления - это всего лишь громкие слова.
Напомним, ряд российских знаменитостей объявили о создании Российской музыкальной ассоциации, которая объединит выступающих против отмены русской культуры. В нее войдут Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Александр Маршал.