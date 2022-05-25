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1 час назад

Полунин сделал предложение матери своих детей

WomanHit.ruиещё 1

Сергей и Елена Ильиных вместе уже три года.

Полунин сделал предложение матери своих детей
Фото: ТАССТАСС

Артист балета Сергей Полунин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — фигуристке Елене Ильиных. Об этом знаменитости рассказали в своих социальных сетях. Полунин поделился видео, где запечатлено роскошное помолвочное кольцо.

«Выйдешь ли ты за меня? Мое сердце, моя душа принадлежит тебе», — трогательно подписал пост мужчина.

Поклонники с радостью поздравили пару. По их словам, они давно ждали, когда звезды узаконят свои отношения. Сергей заявил, что сделать предложение избраннице мешала пандемия коронавируса.

Влюбленные ждали, когда ситуация в мире улучшиться, чтобы вместе с родными и близкими отпраздновать свадьбу. Напомним, Елена и Сергей вместе уже три года. Они воспитывают двоих сыновей — Мира и Дара.

Шоу-бизнес,Елена Ильиных,Сергей Полунин,
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