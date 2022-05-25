Полунин сделал предложение матери своих детей

Сергей и Елена Ильиных вместе уже три года.

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Артист балета Сергей Полунин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной — фигуристке Елене Ильиных. Об этом знаменитости рассказали в своих социальных сетях. Полунин поделился видео, где запечатлено роскошное помолвочное кольцо.

«Выйдешь ли ты за меня? Мое сердце, моя душа принадлежит тебе», — трогательно подписал пост мужчина.

Поклонники с радостью поздравили пару. По их словам, они давно ждали, когда звезды узаконят свои отношения. Сергей заявил, что сделать предложение избраннице мешала пандемия коронавируса.