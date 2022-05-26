Юрий Лоза ответил на шутку Ксении Собчак

«Я знаю, как обойти запреты, но для этого придется скачать соответствующую программу и прикинуться жителем другой страны. Я россиянин и никем другим быть не хочу, тем более, что без фейсбука и инстаграма, как оказалось, даже спокойнее», — написал Юрий Лоза.