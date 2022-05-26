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48 минут назад

Юрий Лоза ответил на шутку Ксении Собчак

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Певец и композитор Юрий Лоза ответил на шутку телеведущей Ксении Собчак на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Темой для поста музыканта стала запись в Telegram-канале Собчак от 22 мая:

Юрий Лоза ответил на шутку Ксении Собчак
Фото: ТАССТАСС

«Не пугает так вирус оспы обезьян, как двухмесячное молчание Юрия Лозы. Вот где действительно опасность таится».

Лоза ответил, что волнения телеведущей напрасны. По его словам, Собчак, видимо, не знает, что в стране «прикрыли» Facebook и Instagram (запрещенные социальные сети, принадлежащие американской компании Meta Platforms Inc, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

«Я знаю, как обойти запреты, но для этого придется скачать соответствующую программу и прикинуться жителем другой страны. Я россиянин и никем другим быть не хочу, тем более, что без фейсбука и инстаграма, как оказалось, даже спокойнее», — написал Юрий Лоза.

Ранее Иван Охлобыстин высказался об уехавших за границу российских звездах. В разговоре он упомянул актрису Чулпан Хаматову, режиссера Ренату Литвинову, певицу Земфиру, телеведущую Ксению Собчак, а также Аллу Пугачеву и Максима Галкина.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Чулпан Хаматова,Иван Охлобыстин,Юрий Лоза,Алла Пугачева,Ксения Собчак,Рената Литвинова,
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