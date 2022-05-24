Стендап-комик раскрыл свой рекордный месячный заработок

«Когда ты работаешь за гонорар, у тебя все время какие-то проблемы. Какие-то организаторы, может, не сильно опытные (...),[и в результате] у вас все время какие-то качели, выяснения отношений. Поэтому проще работать на процент от прибыли. И это честно. Ты получаешь столько, сколько в итоге пришло людей», — объяснил он.