"Лежу на капельнице": Клава Кока попала в больницу

Певица Клава Кока рассказала, что оказалась в больнице перед съемками нового клипа. В своем Telegram-канале она поделилась подробностями своего заболеваниями.
«Лежу на капельнице, но читаю ваши сообщения. Смотрю отметки и настроение улучшается. Я вас очень люблю, сорри не могу всем ответить и лайки поставить, но я все вижу», — подчеркнула Кока.
Несмотря на болезнь, певица старается сохранять хорошее настроение и сейчас пытается «собрать свои силы в кулак», поскольку хочет снять клип на свой новый трек.
«Надеюсь, буду бодрячком. С вашей поддержкой по-другому никак! Люблю», — заключила певица.
Напомним, что Клава Кока сейчас отдыхает в Куршавеле. Там она повредила ногу во время катания на сноуборде. Ранее знаменитость публиковала снимки в соцсетях из медицинского кабинета, где она лежит на кушетке, показывая свою поврежденную конечность.