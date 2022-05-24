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22 минуты назад

Клава Кока попала в больницу перед съемками нового клипа

Никита Бородкин

Певица Клава Кока рассказала, что оказалась в больнице перед съемками нового клипа. В своем Telegram-канале она поделилась подробностями своего заболеваниями.

"Лежу на капельнице": Клава Кока попала в больницу
Фото: ТАССТАСС

«Лежу на капельнице, но читаю ваши сообщения. Смотрю отметки и настроение улучшается. Я вас очень люблю, сорри не могу всем ответить и лайки поставить, но я все вижу», — подчеркнула Кока.

Несмотря на болезнь, певица старается сохранять хорошее настроение и сейчас пытается «собрать свои силы в кулак», поскольку хочет снять клип на свой новый трек.

«Надеюсь, буду бодрячком. С вашей поддержкой по-другому никак! Люблю», — заключила певица.

Напомним, что Клава Кока сейчас отдыхает в Куршавеле. Там она повредила ногу во время катания на сноуборде. Ранее знаменитость публиковала снимки в соцсетях из медицинского кабинета, где она лежит на кушетке, показывая свою поврежденную конечность.

Шоу-бизнес,Клава Кока,
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