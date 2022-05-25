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30 минут назад

Ведущий "Маски" Макаров заявил об угрозах

Газета.Ruиещё 1

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров в беседе с "Пятым каналом" рассказал о том, как подвергся угрозам со стороны навязчивого фаната.

Ведущий "Маски" Макаров заявил об угрозах
Фото: СоцсетиСоцсети

"За этим человеком есть определенное наблюдение. Я выяснил, что он живет не в Москве, это уже хорошо. Не буду ходить и оглядываться", - поделился телеведущий.

Он отметил, что не посчитал нужным привлечь мужчину к ответственности при помощи правоохранительных органов. Шоумен рассказал, что при помощи друзей довольно легко вычислил недоброжелателя. Также Макаров негодует, почему мужчина так негативно к нему настроен.

"Для меня это было дикое удивление. Что я такого человеку сделал: кредит оформил на него, увел девушку, чтобы испытывать такие эмоции", - сказал телеведущий.

Хейтер оставил Макарову сообщение в соцсетях, в котором выразил к нему неприязнь и угрожал артисту изувечить его.

Шоу-бизнес,Вячеслав Макаров,
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