Тарзан высказался об уехавших за границу российских звездах

«Я не думаю, что они еще появятся в России. Я смотрю какие-то отрывки, где они сидят в Израиле и огрызаются, посылают всех на... Такое поведение, мягко говоря, выглядит некрасиво. Но все эти люди, на самом деле, понимают, что делают что-то не то, и отсюда вот эта злость», — высказал свою позицию артист.