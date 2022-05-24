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59 минут назад

Тарзан высказался об уехавших за границу российских звездах

Мослента

Бодибилдер, певец и стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, на презентации нового альбома диджея Кати Гусевой высказался об уехавших за границу российских звездах. Его слова приводит издание «Дни.ру».

Тарзан высказался об уехавших за границу российских звездах
Фото: мослентамослента

В интервью с журналистами Глушко осудил тех, кто покинул страну на неопределенный срок.

«Я не думаю, что они еще появятся в России. Я смотрю какие-то отрывки, где они сидят в Израиле и огрызаются, посылают всех на... Такое поведение, мягко говоря, выглядит некрасиво. Но все эти люди, на самом деле, понимают, что делают что-то не то, и отсюда вот эта злость», — высказал свою позицию артист.

При этом Тарзан отметил, что испытывает чувство жалости к уехавшим за границу, так как, по его словам, это «люди без Родины, предавшие память своих отцов».

Ранее известный российский музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на пресс-конференции по случаю возобновления музыкальной деятельности высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Сергей Шнуров,
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