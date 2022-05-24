Шнуров рассказал об истинном отношении к Собчак

Музыкант Сергей Шнуров признался, что не ссорился с Ксенией Собчак и очень хорошо к ней относится. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвященной возвращению к концертной деятельности, пишет «СтарХит».

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В феврале Шнуров выпустил скандальный клип, в котором тонко намекнул, что сын Ксении Платон слишком сильно похож на бывшего чиновника Сергея Капкова, с которым у нее некогда был роман. Телеведущая и ее бывший муж Максим Виторган остро прореагировали на выпад музыканта. Однако Шнуров опроверг слухи, что враждует с Ксенией.

«Я с ней не ссорился. Она со мной ссорится, я — нет. Я к ней очень хорошо отношусь», — сказал музыкант.

Это уже был не первый раз, когда Шнуров негативно высказывался в адрес Собчак. В период пандемии музыкант устроил поэтический баттл с Ксенией. Артист признался, что в то время он просто сидел на даче, ему было скучно, поэтому он решил поупражняться в рифмоплетстве.