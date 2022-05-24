Боня рассказала о приставаниях Харви Вайнштейна

Телеведущая Виктория Боня на шоу «Злые языки» рассказала, как однажды в Лос-Анджелесе к ней приставал продюсер Харви Вайнштейн, который впоследствии был осужден за домогательства. Об этом пишет «Газета.ру».
С голливудским продюсером Боня познакомилась в гостинице, где на тот момент жила. Вайнштейн удивился, что она не знает, кто он такой и пригласил телеведущую в свой номер. Боня пришла туда с другом.
«Мы заходим, садимся на диван, а у него на столе лежит раскрытая газета, на которой была фотография Вайнштейна с Николь Кидман, там было написано «Харви Miramax», я подумала сначала, что это его фамилия», — рассказала Виктория.
После этого продюсер отвел телеведущую в отдельную комнату и начал раздеваться.
«Он закрывает дверь, здесь стоит кровать, тут шкаф. Он подходит ко мне, расстегивает рубашку, а у него, знаете, живот вот такой и от пупка такой шов, и получается, живот вот так зажат, и получается висящий живот. И я говорю: «Я лесбиянка! Нет-нет-нет, я сейчас буду кричать!» Я выхожу из комнаты, он за мной, застегнул рубашку. И этот живот я никогда не забуду», -
Напомним, голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейн осудили за домогательства на 23 года. Его обвинили в харассменте несколько десятков женщин.