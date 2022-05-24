Боня рассказала о приставаниях Харви Вайнштейна

«Он закрывает дверь, здесь стоит кровать, тут шкаф. Он подходит ко мне, расстегивает рубашку, а у него, знаете, живот вот такой и от пупка такой шов, и получается, живот вот так зажат, и получается висящий живот. И я говорю: «Я лесбиянка! Нет-нет-нет, я сейчас буду кричать!» Я выхожу из комнаты, он за мной, застегнул рубашку. И этот живот я никогда не забуду», -