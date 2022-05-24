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38 минут назад

Боня рассказала, как к ней приставал Харви Вайнштейн

Газета.Ru

Телеведущая Виктория Боня на шоу «Злые языки» вспомнила, как в Лос-Анджелесе к ней приставал впоследствии осужденный за домогательства режиссер Харви Вайнштейн.

Боня рассказала, как к ней приставал Харви Вайнштейн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, при знакомстве режиссер удивился, что Боня не знает, кто он такой. Вайнштейн предложил ей спросить об этом на ресепшене отеля, однако телеведущая ответила, что ей это неинтересно. После этого режиссер позвал ее к себе в номер, Боня пришла туда с другом.

«Мы заходим, садимся на диван, а у него на столе лежит раскрытая газета, на которой была фотография Вайнштейна с Николь Кидман, там было написано «Харви Miramax», я подумала сначала, что это его фамилия», — вспомнила Боня.

После этого режиссер отвел телеведущую в отдельную комнату и начал раздеваться. Боня заявила, что она лесбиянка, и предупредила Вайнштейна, что начнет кричать, если он продолжит домогаться. В итоге телеведущая просто покинула номер режиссера.

Ранее Дана Борисова рассказала, как к ней приставал владелец крупной радиостанции.

Шоу-бизнес,Харви Вайнштейн,Дана Борисова,Николь Кидман,
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