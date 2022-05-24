"Затащил в номер, повел к дивану": Дана Борисова пережила домогательство

Телеведущая Дана Борисова на шоу "Злые языки" призналась, что во время работы на одной из крупнейших российских радиостанций подверглась домогательствам со стороны владельца.

"Я не хотела отдаваться, но и деньги терять тоже не хотела. Нашла золотую середину: он меня затащил в номер, повел к дивану. Он немного растерялся, и я рванула", - вспомнила Борисова.

При этом телеведущая добавила, что многие сотрудники радиостанции "перебывали" в кабинете у владельца. Борисова уточнила, что не стала писать заявление в полицию, так как в то время это было не принято.