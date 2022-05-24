Александр Маршал раскрыл размер пенсии

«У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту. Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», - рассказал Маршал.