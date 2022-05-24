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48 минут назад

Александр Маршал раскрыл размер пенсии

Елена Прошина

Певец Александр Маршал поделился с телеведущим Антоном Красовским в его программе «Антонимы» какую пенсию получает. Оказалось, что певцу не полагается надбавка, пишет Teleprogramma.pro.

Александр Маршал раскрыл размер пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 64-летнего артиста, он успел до поднятия пенсионного возраста и получает пенсию с шестидесяти лет. Но из-за подмосковной прописки, у него нет надбавки, которую получают московские пенсионеры.

«У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту. Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», - рассказал Маршал.

Напомним, согласно постановлению правительства Москвы, неработающие пенсионеры, которые зарегистрированы и живут в Москве не менее 10 лет, получают надбавку к пенсии. Размер ежемесячной компенсационной выплаты определяется индивидуально. При этом с января 2022 года полный размер пенсии с доплатой должен составлять не менее 21 193 рубля.

Шоу-бизнес,Антон Красовский,Александр Маршал,Правительство Москвы,
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