Александр Маршал раскрыл размер пенсии

Певец Александр Маршал поделился с телеведущим Антоном Красовским в его программе «Антонимы» какую пенсию получает. Оказалось, что певцу не полагается надбавка, пишет Teleprogramma.pro.
По словам 64-летнего артиста, он успел до поднятия пенсионного возраста и получает пенсию с шестидесяти лет. Но из-за подмосковной прописки, у него нет надбавки, которую получают московские пенсионеры.
«У меня пенсия 12 тысяч, блин, рублей. Я живу за городом, поэтому мне не положена надбавка как заслуженному артисту. Раньше был прописан в Москве, где у меня была квартира. Но Подмосковье — это же тоже Россия», - рассказал Маршал.
Напомним, согласно постановлению правительства Москвы, неработающие пенсионеры, которые зарегистрированы и живут в Москве не менее 10 лет, получают надбавку к пенсии. Размер ежемесячной компенсационной выплаты определяется индивидуально. При этом с января 2022 года полный размер пенсии с доплатой должен составлять не менее 21 193 рубля.